Два клуба НБА поборются с «Милуоки» за Криса Пола

Команды «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс» проявляют интерес к разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Крису Полу, сообщает The Ringer. По информации источника, «Филадельфия» уже обсуждала возможность приглашения в команду Пола. Что касается «Нью-Йорка», то Пола с командой связывает личность Леона Роуза — нынешний вице-президент команды ранее был агентом игрока.
Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» рассмотрит возможность приобретения у «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего защитника Криса Пола.
Баскетболисты «Милуоки» завершили сезон-2019/2020, проиграв «Майами Хит» в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА (1-4). «Бакс» — первая команда с 2012 года, которая, заняв первое место в регулярном чемпионате, выиграла всего пять матчей в плей-офф.
- 9 сентября 2020
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