Нэш: у меня есть привилегия работать с одним из величайших игроков в истории НБА

Новый главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о своих взаимоотношениях с Кевином Дюрантом.
«У нас были отличные отношения в „Уорриорз“. Для меня большая честь работать с одним из лучших игроков в истории НБА. Люрант — очень трудолюбивый игрок. Он постоянно работает над всеми аспектами игры, он слушает тренера. Он всегда ищет и пробует что-то новое. Он хочет развиваться, он не боится делать дополнительные шаги и меня это радует», — рассказал Нэш в эфире YES Live.
Двукратный MVP НБА Нэш завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, в ходе сезона боссы «Бруклина» уволили с поста главного тренера Кенни Аткинсона и пребывали в поисках нового рулевого. Сообщалось, что руководство «Нетс» попробует заполучить на пост главного тренера команды Грега Поповича, возглавляющего «Сан-Антонио Спёрс», однако эта информация так и не нашла подтверждения.
- 10 сентября 2020
-
00:54
- 9 сентября 2020
-
22:57
-
21:55
-
21:14
-
20:59
-
20:38
-
20:22
-
20:19
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:12
-
18:43
-
17:30
-
16:37
-
15:27
-
15:12
-
14:54
-
14:01
-
13:06
-
12:42
-
11:41
-
11:38
-
11:05
-
10:55
-
10:13
-
10:01
-
09:27
-
09:15
-
08:47
-
08:15
-
07:54
-
07:40
-
07:36