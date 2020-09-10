Нэш: у меня есть привилегия работать с одним из величайших игроков в истории НБА

Новый главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о своих взаимоотношениях с Кевином Дюрантом.



«У нас были отличные отношения в „Уорриорз“. Для меня большая честь работать с одним из лучших игроков в истории НБА. Люрант — очень трудолюбивый игрок. Он постоянно работает над всеми аспектами игры, он слушает тренера. Он всегда ищет и пробует что-то новое. Он хочет развиваться, он не боится делать дополнительные шаги и меня это радует», — рассказал Нэш в эфире YES Live.



Двукратный MVP НБА Нэш завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, в ходе сезона боссы «Бруклина» уволили с поста главного тренера Кенни Аткинсона и пребывали в поисках нового рулевого. Сообщалось, что руководство «Нетс» попробует заполучить на пост главного тренера команды Грега Поповича, возглавляющего «Сан-Антонио Спёрс», однако эта информация так и не нашла подтверждения.

