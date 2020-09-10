Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

НБА ведёт расследование по случаю нарушения регламента «пузыря» игроком «Хьюстона»

НБА ведёт расследование по случаю нарушения регламента «пузыря» игроком «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0

27-летний американский лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Дануэл Хаус может стать первым из игроков, получившим наказание за нарушение протокола «пузыря», утверждает журналист Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Как отмечает источник, руководство НБА уже ведёт расследование инцидента с возможным нарушением регламента «пузыря». В случае если факт несоблюдения протокола подтвердится, игрок совершенно точно пропустит оставшуюся часть полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». В свою очередь игрок отрицает какие-либо нарушения.

Ранее стало известно, что Хаус отстранён от игры с «Лейкерс» за приезд к нему в «пузырь» посторонней девушки.

Напомним, что последний матч между «Хьюстоном» и «Лейкерс» состоялся вчера, 9 сентября, и завершился победой «Лос-Анджелеса» — 112:102, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.

Игрока «Хьюстона» отстранили на матч с «Лейкерс» за приезд в «пузырь» малознакомой девушки
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020