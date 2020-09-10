НБА ведёт расследование по случаю нарушения регламента «пузыря» игроком «Хьюстона»

27-летний американский лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Дануэл Хаус может стать первым из игроков, получившим наказание за нарушение протокола «пузыря», утверждает журналист Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Как отмечает источник, руководство НБА уже ведёт расследование инцидента с возможным нарушением регламента «пузыря». В случае если факт несоблюдения протокола подтвердится, игрок совершенно точно пропустит оставшуюся часть полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». В свою очередь игрок отрицает какие-либо нарушения.
Ранее стало известно, что Хаус отстранён от игры с «Лейкерс» за приезд к нему в «пузырь» посторонней девушки.
Напомним, что последний матч между «Хьюстоном» и «Лейкерс» состоялся вчера, 9 сентября, и завершился победой «Лос-Анджелеса» — 112:102, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.
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