«Клипперс» обыграли «Денвер» в плей-офф НБА, Леонарду не хватило передачи до трипл-дабла

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Клипперс» — 95:86 и приблизились к выходу в следующий раунд. Счёт в серии стал 3-1.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс американский лёгкий форвард Кавай Леонард, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла. На его счету 30 очков, 11 подборов и 9 передач.

Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл, — 26 очков, 11 подборов и 6 передач.

Следующая встреча серии между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» состоится в субботу, 12 сентября. Начало – 1:30 мск.