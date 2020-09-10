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«Клипперс» обыграли «Денвер» в плей-офф НБА, Леонарду не хватило передачи до трипл-дабла

«Клипперс» обыграли «Денвер» в плей-офф НБА, Леонарду не хватило передачи до трипл-дабла
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Клипперс» — 95:86 и приблизились к выходу в следующий раунд. Счёт в серии стал 3-1.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс американский лёгкий форвард Кавай Леонард, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла. На его счету 30 очков, 11 подборов и 9 передач.

Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл, — 26 очков, 11 подборов и 6 передач.

Следующая встреча серии между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» состоится в субботу, 12 сентября. Начало – 1:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
10 сентября 2020, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
85 : 96
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 18, Портер - 15, Харрис - 10, Грант - 7, Моррис - 5, Миллсэп - 3, Крэйг - 1, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Пламли, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Харрелл - 15, Л. Уильямс - 12, Зубац - 11, Моррис - 11, Джордж - 10, Шамет - 4, Беверли - 2, Грин - 1, Джексон, Коффи, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
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