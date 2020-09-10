«Клипперс», «Голден Стэйт», «Даллас» и «Торонто» хотят заполучить Адетокунбо

Стал известен круг претендентов на 25-летнего звёздного греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сообщает The Ringer.

Сообщается, что интерес к игроку проявляют сразу несколько команд НБА, в числе которых «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс». Однако наиболее серьёзный интерес к подписанию игрока исходит от «Лос-Анджелес Клипперс».

Действующий MVP НБА Адетокунбо в межсезонье имеет право подписать супермаксимальное продление контракта с «Милуоки» на $ 220 млн. В СМИ появились слухи, что Яннис может рассмотреть вариант с переходом в другой клуб после поражения «Бакс» в серии второго раунда плей-офф НБА с «Майами Хит (1-4).



В текущем розыгрыше плей-офф Адетокунбо провёл 9 встреч, в которых в среднем набирал 26,7 очков, а также совершал 5,7 передач и 13,8 подборов.