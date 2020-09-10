Браун высказался о перепалке после матча «Бостон» — «Торонто»

После обидного поражения «Бостон Селтикс» в 6-й игре полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Торонто Рэпторс» (122:125 ОТ) лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун поделился своими мыслями о жаркой концовке встречи.
«Я думаю, что накопилось слишком много эмоций. Это очень интенсивные игры. Иногда кажется, что все выходит из под контроля, но нам нужно держать себя в руках, сохраняя уважение и продолжая просто играть в баскетбол. Взрослые мужчины должны уметь контролировать себя, особенно тренерский штаб», — приводит слова Брауна Clutch Points.
После того, как прозвучала финальная сирена и «Рэпторс» вышли на первый план, защитник «Селтикс» Маркус Смарт безостановочно пытался вступить в конфликт с некоторыми из игроков «Рэпторс», особенно с Норманом Пауэллом. Смарт был расстроен из-за отсутствия ответа от игроков «Бостона», который вернул бы им владение мячом и шанс сравнять счёт и, возможно, переведя встречу в третий овертайм.
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