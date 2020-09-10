О'Нил не включил Леброна в топ-4 величайших игроков, с которыми он играл в одном клубе
Легенда НБА Шакил О'Нил назвал бывших товарищей по команде, которых он считает величайшами и мог бы поставить на свою «Гору Рашмор».
«Пенни Хардуэй, Коби Брайант, Дуэйн Уэйд и Роберт Орри», — приводит слова О'Нила Clutch Points.
Стоит отметить, что О'Нил не включил в свой список Стива Нэша и Леброна Джеймса, с которыми на разных этапах карьеры пересакался в «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс» соответственно. О'Нил выступал с Хардуэем в «Орландо Мэджик» и доходил до финала НБА. В «Лос-Анджелес Лейкерс» О'Нил в паре с Брайантом выиграл три титула подряд в период с 2000 по 2002 годы. Орри был важным ролекивом «Лос-Анджелеса» той эпохи. Шак и Уэйд вместе выиграли титул в составе «Майами Хит» в 2006 году.
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