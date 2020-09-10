Леброн отреагировал на выдачу крупнейшего контракта в истории угловому защитнику НФЛ

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал углового защитника «Лос-Анджелес Рэмс» Джалена Рэмзи, получившего самый дорогой контракт в истории НФЛ для игроков на своей позиции.

Рэмзи стал самым высокооплачиваемым угловым защитником в истории НФЛ, подписав пятилетнее продление контракта на $ 105 млн, из которых более $ 71 млн гарантированы.

«Поздравляю, бро! Горжусь тобой, Джален Рэмзи! Поужинаем и выпьем вина при следующей встрече», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Джеймс в настоящее время помогает «Лейкерс» пройти «Хьюстон Рокетс» во втором раунде плей-офф НБА. Леброн набирает в среднем 27,6 очка, 9,6 подбора и 9,0 передачи в плей-офф. «Лейкерс» ведут в серии с «Рокетс» после трёх матчей — 2-1.