Гриффин поставил на место критиков Леброна и Дюранта
Тяжёлый форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин дал совет фанатам, которые критиковали Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.
«Когда Леброн уехал из Кливленда, его годами поливали дерьмом. А потом он вернулся и выиграл. И всё сразу успокоилось. Кевин Дюрант покинул «Оклахома-Сити», и люди до сих пор не ценят его по-настоящему. Вы наблюдаете за одним из лучших игроков всех времён, а люди просто пытаются найти способ его ненавидеть.
Надеюсь, теперь, когда Дюрант оказался в «Бруклине», болельщики смогут немного расслабиться. Мой совет фанатам, которые несут всякое дерьмо о некоторых баскетболистах: «Просто наслаждайтесь этими парнями. Наслаждайтесь их талантом, пока можете. Это случается не так часто», — цитирует Гриффина Clutch Points.
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