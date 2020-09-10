Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гриффин поставил на место критиков Леброна и Дюранта

Гриффин поставил на место критиков Леброна и Дюранта
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин дал совет фанатам, которые критиковали Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.

«Когда Леброн уехал из Кливленда, его годами поливали дерьмом. А потом он вернулся и выиграл. И всё сразу успокоилось. Кевин Дюрант покинул «Оклахома-Сити», и люди до сих пор не ценят его по-настоящему. Вы наблюдаете за одним из лучших игроков всех времён, а люди просто пытаются найти способ его ненавидеть.

Надеюсь, теперь, когда Дюрант оказался в «Бруклине», болельщики смогут немного расслабиться. Мой совет фанатам, которые несут всякое дерьмо о некоторых баскетболистах: «Просто наслаждайтесь этими парнями. Наслаждайтесь их талантом, пока можете. Это случается не так часто», — цитирует Гриффина Clutch Points.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020