Пол Джордж назвал главную проблему в серии с «Денвером»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением относительно полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» и рассказал, в чём заключается главная проблема для его команды.



«Думаю, это связано с движением их игроков. Эта команда вместе уже продолжительное время, и они прекрасно взаимодействуют в атаке. Эти парни хорошо знают друг друга. Постоянно перемещаются. Так что, думаю, самая большая проблема в играх с «Денвером» — это контроль движения игроков», — приводит слова Джорджа ASAP Sports.



Напомним, «Клипперс» в четвёртом матче обыграли «Наггетс» (96:85) и теперь ведут в серии со счётом 3-1. Следующая встреча между командами состоится в субботу, 12 сентября. Начало – в 1:30 мск.