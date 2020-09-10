Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пол Джордж назвал главную проблему в серии с «Денвером»

Пол Джордж назвал главную проблему в серии с «Денвером»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением относительно полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» и рассказал, в чём заключается главная проблема для его команды.

«Думаю, это связано с движением их игроков. Эта команда вместе уже продолжительное время, и они прекрасно взаимодействуют в атаке. Эти парни хорошо знают друг друга. Постоянно перемещаются. Так что, думаю, самая большая проблема в играх с «Денвером» — это контроль движения игроков», — приводит слова Джорджа ASAP Sports.

Напомним, «Клипперс» в четвёртом матче обыграли «Наггетс» (96:85) и теперь ведут в серии со счётом 3-1. Следующая встреча между командами состоится в субботу, 12 сентября. Начало – в 1:30 мск.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020