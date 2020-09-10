ЦСКА эффектно представил Торнике Шенгелию

ЦСКА представил видео с новичком команды тяжёлым фоврардом Торнике Шенгелией.



«Меня зовут Торнике Шенгелия. Дальше мой путь с ЦСКА», — сказал Шенгелия.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ПБК ЦСКА.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 Торнике Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.

ЦСКА проведёт первый матч в Евролиге-2020/2021 1 октября в гостях на арене «Палау Блауграна» против испанского клуба «Барселона».