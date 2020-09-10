Защитник «Зенита» Пангос: с особым нетерпением жду выездной встречи с ЦСКА

Новичок «Зенита» разыгрывающий защитник Кевин Пангос поделился ожиданиями от старта сезона-2020/2021 в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

«У нас очень талантливая команда, все бьются друг за друга. Понятно, что пока у нас нет большого взаимопонимания в ряде игровых эпизодов, но постепенно это придёт. Для этого и нужны контрольные матчи — чтобы набрать игровые кондиции и стать сильнее именно как команда. На Кубке Невы мы впервые сыграем при своих зрителях. Безусловно, это большое событие для всех нас и мы постараемся выиграть оба матча.



Знаю, что нас ждёт очень много сложных игр в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Мы сделаем всё, чтобы как можно чаще радовать болельщиков яркой игрой и победами. Думаю, что этот состав «Зенита» вполне может добиться многого. Какие матчи жду с особым нетерпением? В Евролиге, конечно, хочется сыграть с моими бывшими командами — «Жальгирисом» и «Барселоной». В Единой лиге ВТБ жду выездной встречи с ЦСКА. Мы недавно проиграли им в Москве в товарищеском матче и постараемся взять реванш уже в официальной игре», — приводят слова Пангоса «Известия».