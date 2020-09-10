Тавареш: Леброна больше нет, остался только Лука. Я смотрел плей-офф лишь из-за Дончича

Центровой «Реала» Вальтер Тавареш признался, что смотрел розыгрыш плей-офф НБА сезона-2019/2020 исключительно ради наблюдения за игрой своего бывшего одноклубника — ныне выступающего за «Даллас Маверикс» защитника Луки Дончича.
«Мне очень нравится наблюдать за игрой Луки. Я знал, что ему будет легко играть в НБА и он будет намного успешнее, чем в Евролиге, потому что там больше свободного пространства для баскетболистов. Я очень горжусь им. Для меня Леброна больше нет, остался только Лука. Я смотрел плей-офф лишь из-за Дончича», — приводит слова Тавареша Eurohoops.
21-летний Дончич выступает за «Даллас Маверикс» с 2018 года. В сезоне-2018/2019 словенец стал лучшим новичком НБА, в сезоне-2019/2020 впервые принял участие в Матче звёзд НБА. В 2018-м Дончич выиграл в составе мадридского «Реала» Евролигу, став MVP сезона и «Финала четырёх».
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