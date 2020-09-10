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Леброн Джеймс и Фрэнк Вогель пожаловались на режим в Орландо

Леброн Джеймс и Фрэнк Вогель пожаловались на режим в Орландо
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель и лидер команды Леброн Джеймс рассказали о минусах режима в «пузыре» в Орландо.

«Вы просто не обращаете внимания на этот момент. Но наши игры начинаются в девять часов вечера, так что есть ощущение, будто мы продолжаем играть выездные матчи. Это из-за того, что мы поздно возвращаемся в отель и поздно ложимся спать. Я обычно смотрю фильм, пока не засыпаю, а это не раньше, чем в три часа ночи. Не позже пяти. Я бы сказал так, я ложусь в три-четыре часа, если мы играем матч в девять вечера», — приводит слова Фрэнка Вогеля Fadeaway World.

«Я сразу приступаю к работе после игры. Победа, поражение или ничья — я начинаю восстанавливаться уже в раздевалке. Когда я возвращаюсь в отель, я делаю ещё что-то. Мы очень поздно просыпаемся», — добавил Леброн Джеймс.

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