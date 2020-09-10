Кантер: Турция — крупный нарушитель прав человека. Многих пытают и насилуют в тюрьмах

Центровой клуба НБА «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал о плохой ситуации с правами человека в своей родной стране Турции.

«Турция является одним из крупнейших нарушителей прав человека в мире в наше время. За несколько лет провели расследования в отношении 500 тысяч человек. 150 тысяч человек были задержаны без надлежащей правовой процедуры. 80 тысяч человек брошены в тюрьмы, где многих пытают, насилуют и жестоко обращаются. Всё это по ложным обвинениям в терроризме», — написал Кантер на своей странице в «Твиттере».

В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили к 15 годам лишения свободы в Турции, но недавно выпустили на свободу. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.