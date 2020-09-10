Шакил О'Нил назвал самого ненавистного соперника за карьеру

Легенда НБА Шакил О'Нил считает бывшего центрового «Хьюстон Рокетс» Хакима Оладжьювона самым ненавистным соперником, с которым ему доводилось сталкиваться на площадке.
«Я ненавидел играть против Хакима Оладжьювона. В его арсенале было много движений. Дэвид Робинсон? Он бегал как олень. В молодости я тоже бегал как олень, но потом стал как бык, много ходил», — приводит слова О'Нила.
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги.
Ранее О'Нил выбрал лучших одноклубников за свою карьеру.
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