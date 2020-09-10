Самый высокий игрок Евролиги прояснил слухи о переходе в НБА

Центровой «Реала» Вальтер Тавареш заявил, что не собирается покидать мадридский клуб в ближайшее время.
«Думаю, что в команде всё отлично. „Реал“ — очень быстрая команда. Я — единственный высокий игрок в составе, но „Реал“ всегда играл с невысокими игроками. Я не вижу проблемы. Все должны быть в порядке, и мы постараемся провести сезон как можно лучше.
Кампаццо? Он великий игрок и будет с нами до последнего. Мы не знаем, уйдёт он или нет, но он всегда будет выкладываться по максимуму. Мы знаем о слухах, но сейчас он с нами, и мы рады видеть его в команде.
Я бы попросил фанатов успокоиться, потому что у меня ещё четыре года по контракту. Если бы я не планировал пробыть здесь долго, то я бы не подписал контракт на пять лет. Будьте уверены, я выполню свой контракт до конца», — приводит слова Тавареша Eurohoops.
Рост Тавареша составляет 221 сантиметр, и он является самым высоким игроком Евролиги.
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