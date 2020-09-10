«Милуоки» принял решение по Адетокумбо, Буденхольцеру и Бледсо

«Милуоки Бакс» принял ряд кадровых решений после вылета из плей-офф НБА в полуфинале Восточной конференции в матчах с «Майами Хит» (1-4), сообщает The Athletic.



«Бакс» предложат форварду Яннису Адетокунбо максимальное продление контракта на сумму $ 220 млн — на $ 80 млн больше, чем Яннис может получить в другом клубе. «Милуоки» не собирается обменивать Адетокунбо, даже если он не продлит контракт.



Главный тренер Майк Буденхольцер останется на посту. У Буденхольцера ещё два года действующего контракта с «Милуоки». Руководство клуба убеждено, что тренер сделает работу над ошибками после проигрыша в матчах с «Майами» в плей-офф.



«Бакс» сделают доступным для обмена разыгрывающего Эрика Бледсо. «Милуоки» в прошлом сезоне подписал четырехлетнее продление контракта с Бледсо на $ 70 млн. Разыгрывающий попал во вторую сборную НБА по защите в этом сезоне, однако провалился в плей-офф (11,8 очка, 33,3% с игры, 21,4% трёхочковых). «Бакс» надеются обменять Бледсо на качественного шутера, который лучше сочетается с Адетокунбо.