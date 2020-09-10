«Милуоки» принял решение по Адетокумбо, Буденхольцеру и Бледсо

«Милуоки Бакс» принял ряд кадровых решений после вылета из плей-офф НБА в полуфинале Восточной конференции в матчах с «Майами Хит» (1-4), сообщает The Athletic.
«Бакс» предложат форварду Яннису Адетокунбо максимальное продление контракта на сумму $ 220 млн — на $ 80 млн больше, чем Яннис может получить в другом клубе. «Милуоки» не собирается обменивать Адетокунбо, даже если он не продлит контракт.
Главный тренер Майк Буденхольцер останется на посту. У Буденхольцера ещё два года действующего контракта с «Милуоки». Руководство клуба убеждено, что тренер сделает работу над ошибками после проигрыша в матчах с «Майами» в плей-офф.
«Бакс» сделают доступным для обмена разыгрывающего Эрика Бледсо. «Милуоки» в прошлом сезоне подписал четырехлетнее продление контракта с Бледсо на $ 70 млн. Разыгрывающий попал во вторую сборную НБА по защите в этом сезоне, однако провалился в плей-офф (11,8 очка, 33,3% с игры, 21,4% трёхочковых). «Бакс» надеются обменять Бледсо на качественного шутера, который лучше сочетается с Адетокунбо.
- 10 сентября 2020
-
21:43
-
21:40
-
21:21
-
19:58
-
19:00
-
18:39
-
18:23
-
18:14
-
18:05
-
17:59
-
17:59
-
15:41
-
15:26
-
14:28
-
14:14
-
13:42
-
12:38
-
11:55
-
11:47
-
11:40
-
11:20
-
10:59
-
09:45
-
09:31
-
08:42
-
08:26
-
08:18
-
08:09
-
08:02
-
07:40
-
07:28
-
07:07
-
06:52
-
04:52
-
00:54