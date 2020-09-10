НБА внесла ясность по поводу даты начала нового сезона

Руководство НБА по-прежнему не определилось с датой нового сезона, но прояснило ориентировочные сроки. Так, регулярный чемпионат-2020/2021 совершенно точно не начнётся ранее Рождества, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Недавно боссы лиги уже провели переговоры с профосоюзом игроков, обсуждая даты драфта, открытия рынка свободных агентов и переноса старта сезона. Ожидается, что драфт будет проведён 18 ноября. По остальным событиями окончательные даты пока не определены.

Напомним, сезон НБА прерывался почти на 4 месяца из-за пандемии коронавируса. Соревнования были возобновлены в так называемом «пузыре» в Орландо (штат Флорида, США). Чемпионат-2019/2020 должен завершиться не позже 13 октября.