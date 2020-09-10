НБА внесла ясность по поводу даты начала нового сезона
Руководство НБА по-прежнему не определилось с датой нового сезона, но прояснило ориентировочные сроки. Так, регулярный чемпионат-2020/2021 совершенно точно не начнётся ранее Рождества, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Недавно боссы лиги уже провели переговоры с профосоюзом игроков, обсуждая даты драфта, открытия рынка свободных агентов и переноса старта сезона. Ожидается, что драфт будет проведён 18 ноября. По остальным событиями окончательные даты пока не определены.
Напомним, сезон НБА прерывался почти на 4 месяца из-за пандемии коронавируса. Соревнования были возобновлены в так называемом «пузыре» в Орландо (штат Флорида, США). Чемпионат-2019/2020 должен завершиться не позже 13 октября.
- 10 сентября 2020
-
21:43
-
21:40
-
21:21
-
19:58
-
19:00
-
18:39
-
18:23
-
18:14
-
18:05
-
17:59
-
17:59
-
15:41
-
15:26
-
14:28
-
14:14
-
13:42
-
12:38
-
11:55
-
11:47
-
11:40
-
11:20
-
10:59
-
09:45
-
09:31
-
08:42
-
08:26
-
08:18
-
08:09
-
08:02
-
07:40
-
07:28
-
07:07
-
06:52
-
04:52
-
00:54
Партнерский контент