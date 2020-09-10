ЦСКА на последней секунде вырвал победу у «Зенита»

Московский ЦСКА провёл вторую контрольную встречу с «Зенитом» за несколько последних дней. В первом матче «армейцы» сломили сопротивление подопечных Хавьера Паскуаля лишь в заключительной четверти. Во второй игре в рамках Кубка Невы всё получилось более драматично.

«Зенит», невзирая на то что в ходе встречи проигрывал с разницей в 15 очков, сумел вернуться в игру, а в последней десятиминутке даже сравнял счёт.

Последнее владение было у ЦСКА, за три секунды до окончания игрового отрезка на табло горели цифры 77:77. Никита Курбановы штрафным вывел команду Димитриса Итудиса вперёд. В последней атаке новобранец ЦСКА Никола Милутинов воспользовался передачей форварда Уилла Клайберна и принёс команде победу фактически с сиреной — 80:78.

В составе ЦСКА лучшую результативность показали Майк Джеймс (19 очков, 8 передач) и Торнике Шенгелия (13 очков). У «Зенита» выделились Кевин Пангос (21 очко) и Алекс Пойтресс (19 очков, 12 подборов).