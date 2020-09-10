Корстин: лига продолжает готовиться к сезону. Конечно, не в штатном режиме

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что, невзирая на множество трудностей, связанных с пандемией коронавируса, лига продолжит готовиться к старту сезона.
«Действительно, сейчас очень сложные времена. Но мы должны адаптироваться и жить в современных реалиях. Главное — продолжать жить и продолжать играть. Баскетболисты — это профессионалы, которые долгое время были без работы и очень соскучились по игре. Все клубы подтвердили желание начать сезон вовремя, несмотря на объективные трудности, в которых мы все оказались. Лига продолжает готовиться к сезону. Конечно, не в штатном режиме. Прорабатываем различные варианты развития событий, учитываем возникшие сложности.
Самое трудное — перемещение команд между странами. У нас международная лига, кроме России в ней представлены клубы из четырёх стран. Многие границы по-прежнему закрыты, и приходится искать альтернативы.
Второй важный момент — заболевания игроков, уже случившиеся и возможные. В каждой стране свои протоколы действий при обнаружении коронавируса. С учётом этих правил, требований Роспотребнадзора и других нормативов мы в ближайшие дни подготовим обновлённый медицинский регламент и направим его в клубы», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».
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