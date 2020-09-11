Итудис высказался о победе над «Зенитом» на Кубке Невы

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» на Кубке Невы (80:78). По словам специалиста, этот матч в очередной раз доказал, что в лице «Зенита» у ЦСКА есть серьёзный конкурент.

«Получилась интересная игра для болельщиков, которая стала для нас хорошим уроком. Мы вели крупно, с двузначной разницей, но не смогли удержать или увеличить перевес. «Зенит» также преподал нам урок в борьбе за отскок, они взяли 13 подборов на нашем щите, которые обернулись 22 набранными очками, эффективность этих действий была высокой.

Им не хватало нескольких ведущих игроков. При этом победа могла заслуженно достаться обеим командам. В конце мы сыграли отлично, Никола мог бы завершить атаку сразу, не получилось, но стараниями Уилла мы сохранили мяч, и Никола забросил сверху. Поздравляю команду с победой. А «Зенит» вновь доказал, что они очень серьёзные конкуренты", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.