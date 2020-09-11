Тони Паркер высказался о прерывании рекордной серии «Сан-Антонио» с выходом в плей-офф НБА

Бывший разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер поделился мнением о непопадании команды в плей-офф НБА впервые за 23 года, что было рекордной серией в истории лиги.

«Это очень печально. Такой замечательный был рекорд, сложно всегда быть на вершине, но у нашей команды получалось, мы всегда были в числе лучших клубов чемпионата. Рад, что мне довелось стать частью истории, ведь я отдал 17 лет «Сан-Антонио», был одним из тех, кто вел команду к рекорду и выводил ее из года в год в плей-офф», — приводит слова Паркера «Матч ТВ».

Паркер — четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» (2003, 2005, 2007 и 2014). Тони был ключевой частью династии «Спёрс» вместе с Тимом Данканом, Ману Джинобили и главным тренером Грегом Поповичем.