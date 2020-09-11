Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» в четвёртом матче серии

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 110:100.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов. Ещё один дабл-дабл «Лейкерс» — на счету Леброна Джеймса — 14 очков, 14 подборов. В составе «Хьюстона» лучшую результативность продемонстрировал Рассел Уэстбрук, набравший 25 очков и сделавший 3 подбора.

Таким образом, счёт в полуфинале конференции — 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».