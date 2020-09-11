Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» в четвёртом матче серии
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 110:100.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов. Ещё один дабл-дабл «Лейкерс» — на счету Леброна Джеймса — 14 очков, 14 подборов. В составе «Хьюстона» лучшую результативность продемонстрировал Рассел Уэстбрук, набравший 25 очков и сделавший 3 подбора.
Таким образом, счёт в полуфинале конференции — 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
11 сентября 2020, пятница. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 25, Харден - 21, Гордон - 19, Риверс - 14, Грин - 9, Маклемор - 9, Ковингтон - 3, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Мба а Муте, Такер, Фразьер, Хаус, Чендлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Джеймс - 16, Карузо - 16, Рондо - 11, Грин - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Моррис - 9, Хортон-Такер - 5, Кузма - 4, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс, Ховард
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