Рондо установил новый рекорд в истории «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо набрал дабл-дабл из 11 очков, 10 подборов и 8 передач в четвёртом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс».
Рондо — первый в истории игрок скамейки запасных «Лейкерс», набравший не менее 10 очков, 10 подборов и 5 передач на стадии плей-офф.
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 110:100. Таким образом, счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».
В случае попадания в финал Западной конференции «Лейкерс» встретятся с победителем пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс».
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