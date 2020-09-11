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Рондо установил новый рекорд в истории «Лейкерс»

Рондо установил новый рекорд в истории «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо набрал дабл-дабл из 11 очков, 10 подборов и 8 передач в четвёртом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс».

Рондо — первый в истории игрок скамейки запасных «Лейкерс», набравший не менее 10 очков, 10 подборов и 5 передач на стадии плей-офф.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 110:100. Таким образом, счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».

В случае попадания в финал Западной конференции «Лейкерс» встретятся с победителем пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс».

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