Дюрант резко ответил на обвинения в лёгком чемпионстве из-за перехода в «Голден Стэйт»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант на подкасте атакующего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редика категорически отверг обвинения болельшиков в свой адрес о том, что он выбрал легчайший путь к завоеванию чемпионских титулов, перейдя из «Оклахома-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2016 году.
«Лёгкое чемпионство? Ничего подобного. Что это вообще значит? В финале я играл на элитном уровне. Я заслужил эти титулы», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
Переход Дюранта из «Оклахома-Сити» в «Голден Стэйт» в качестве свободного агента вызвал резонанс в НБА. Кевин выиграл два титула чемпиона НБА в команде со Стефеном Карри, Дрэймондом Грином, Клэем Томпсоном и дважды признавался MVP финальной серии, но многие фанаты и эксперты не считают это серьёзным достижением, поскольку форвард решил присоединиться к «суперкоманде» «Уорриорз», которая перед этим выбила «Тандер» из плей-офф НБА, совершив камбэк после отставания 1-3 в серии.
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