Д'Антони впервые прокомментировал скандал с «нелегальной» девушкой в лагере «Хьюстона»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майкл Д’Антони впервые прокомментировал инцидент с нападающим Дэньюэлом Хаузом, который привёл в свой гостиничный номер постороннюю девушку.

«Я ещё ничего не знаю. Следствие продолжается. Когда они примут своё решение, мы будем отталкиваться от этого», — приводит слова Д’Антони журналист Тим МакМахон в своём «твиттере».

НБА начала расследование ситуации с участием Хауза и девушки. Сообщалось, что Хауз пригласил малознакомую девушку в свой гостиничный номер, что является нарушением правил «пузыря». Девушка вошла в отель ночью 7 сентября и покинула его рано утром. Девушку допросили сотрудники службы безопасности НБА. Она заявила, что контактировала с центровым «Хьюстона» Тайсоном Чендлером и ещё одним баскетболистом команды, но не с Хаузом.

Хауз опровергает все обвинения в свой адрес. Лига заявляет о наличии доказательств его причастности к инциденту. Хауз и Чендлер пропустили третью встречу серии полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-2) по «личным причинам». Вполне вероятно, баскетболисты не смогут помочь «Рокетс» до конца серии.