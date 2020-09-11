Шакил О'Нил — Стиву Нэшу: покажи мне награду MVP, которую ты украл у меня

Легенда НБА Шакил О'Нил во время телеэфира подколол двукратного MVP лиги, ныне главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша.

«У меня есть к тебе просьба. Покажи мне награду MVP, которую ты украл у меня», — приводит слова О'Нила Clutch Points.

«Ты не мог забить несколько штрафных подряд. Это не тянет на награду MVP», — ответил Нэш.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Нэш дважды кряду стал MVP в 2005 и 2006 годах.