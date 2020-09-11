Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Хьюстоном»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о победе в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (110:100), по итогам которого его команда завладела комфортным преимуществом — 3-1.

«Я не считаю, что мы сегодня использовали смолл-болл состав. У меня, Энтони Дэвиса, Маркиффа Морриса, Дэнни Грина, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа рост близок к семи футам. У всех нас большой размах рук. Мы просто играли с усердием. Рост и атлетизм наших парней определённо помогают. Контролировали подбор, уверенно защищались, грамотно использовали ротацию, хорошо общались на площадке, избегали потерь. Есть игроки, которые могут подстраховать нашу пятёрку в трудный момент. Это хороший состав», — приводит слова Джеймса ESPN.