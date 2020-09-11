Харден отреагировал на провал «Хьюстона» в матче с «Лейкерс»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден поделился эмоциями от четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда уступила со счётом 100:110.



«Я думаю, что мы хорошо поработали, став более агрессивными, и это дало нам гораздо больше возможностей в нападении. Почему «Рокетс» не смогли проявить себя в первых трёх четвертях? Хороший вопрос. Но мы уже ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Хардена ESPN.



Харден в четвёртом матче с «Лейкерс» набрал 21 очко (2/11 с игры, 16/20 штрафных) и 10 передач.



Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов. Ещё один дабл-дабл «Лейкерс» на счету Леброна Джеймса — 16 очков, 15 и подборов и 9 передач. В составе «Хьюстона» лучшую результативность продемонстрировал Расселл Уэстбрук, набравший 25 очков и сделавший 3 подбора.У Джеймса Хардена дабл-дабл из 21 очка и 10 передач.



Счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».