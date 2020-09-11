Энтони Дэвис отреагировал на победу «Лейкерс» в матче с «Хьюстоном»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (110:100).
Энтони показал лучшую результативность среди игроков «Лейкерс» в этой игре, на его счету 29 очков, 12 подборов и 5 передач. При этом он очень эффективно действовал в защите.
«Я чувствую, что сегодня был медленным в обороне. Могу играть лучше. Я как бы сбился с ритма в начале четвёртого матча. Но, чтобы помочь команде, я пытаюсь найти подборы в атаке, заслонять своих товарищей по команде, делаю все нематериальные вещи. Уверен, что могу повлиять на игру другими способами, помимо заброшенных мячей», — приводит слова Дэвиса ESPN.
Счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».
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