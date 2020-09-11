Леброн Джеймс высказался о Хардене после матча с «Рокетс»
Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы своей команды в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (110:100) поделился мнением об игре защитника команды соперников Джеймса Хардена.
«Джеймс Харден — один из лучших атакующих игроков в истории НБА. Мы просто пытаемся ограничить всё, что можем в его исполнении. Он проходит в краску и исполняет свои флоутеры, в его арсенале есть степ-бэк, он бросает трёхочковые с ведения в быстром отрыве и при получении мяча. Как я уже говорил, он очень хитроумно пытается заработать штрафные броски. Мы просто пытаемся убрать некоторые из этих моментов. Мы не можем забрать у него всё, потому что Харден очень классный атакующий исполнитель», — приводит слова Джеймса ESPN.
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