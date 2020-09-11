Уэстбрук заявил, что «Хьюстон» знает, как справиться с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:110).
«У меня нет объяснения для вас. Все в команде должны были проявить больше настойчивости на обеих концах площадки. Мы проиграли, но знаем, что нужно делать», — заявил Уэстбрук на пресс-конференции после матча.
Уэстбрук стал самым результативным в составе своей команды в этой игре. Он набрал 25 очков и сделал 3 подбора. У Джеймса Хардена дабл-дабл из 21 очка и 10 передач. Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов. Ещё один дабл-дабл «Лейкерс» на счету Леброна Джеймса — 16 очков, 15 и подборов и 9 передач.
Счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».
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