Дюрант прокомментировал назначение Нэша в «Бруклин»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант прокомментировал назначение Стива Нэша на пост главного тренера «Нетс».
«Его понимание баскетбола, его коммуникабельность и то, как он передаёт нюансы игры, определённо поможет мне и всей остальной команде развиваться. Каждый раз, когда мы вместе занимались в тренажёрном зале, я был выжат как губка.
С нетерпением жду этого человека. Рядом с ним я чувствую себя учеником игры. Он так много всего испытал в разные эпохи. И мне не терпится уже поскорее научиться у него чему-то новому», — приводит слова Дюранта Sporting News.
Нэш подписал с «Бруклином» четырёхлетний контракт. Бывший главный тренер «Нетс» Жак Вон остался в клубе в качестве ассистента. В следующем сезоне «Бруклин» должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Дюранта и Кайри Ирвинга.
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