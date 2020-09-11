Шенгелия — об эффектной презентации в ЦСКА: понравилась идея вставить в клип песню Синатры

Пресс-служба ЦСКА записала видео того, как проходили съёмки ролика «The Way», посвящённого новобранцу команды Торнике Шенгелии, а сам баскетболист рассказал, чем ему понравилась эта презентация.
«Мне понравилась идея вставить в клип песню одного из моих самых любимых певцов Фрэнка Синатры», – отмметил Торнике.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ПБК ЦСКА.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги–2019/2020 Торнике Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
ЦСКА проведёт первый матч в Евролиге сезона-2020/2021 1 октября в гостях на арене «Палау Блауграна» с испанским клубом «Барселона».
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