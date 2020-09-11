Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Риверс описал игру Кавая одним словом

Риверс описал игру Кавая одним словом
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс ответил на просьбу журналистов описать игру форварда своей команды Кавая Леонарда одним словом.

«Хирургическая. Думаю, это подходящее слово. Роботизированная не очень правильно. У Кавая есть система. Он верит в то, что делает, и придерживается этого. У него есть потрясающее умение работать и добиваться того, чего он хочет. Редко встречаются баскетболисты, которые понимают свою игру и знают, над чем работать», – приводит слова Риверса The Spun.

Напомним, «Клипперс» Кавая в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА обыграли «Денвер Наггетс» (96:85) и ведут в противостоянии 3-1. Леонард набрал 30 очков, сделал 11 подборов и отдал 9 передач.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020