Фокс романтично сделал предложение девушке на пляже

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс сделал романтичное предложение своей девушке на пляже.

Фото доступно в «твиттере» ДеАарона Фокса.

«Сакраменто» Фокса принял участия в рестарте сезона НБА, но не вышел в плей-офф. Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи прерванного из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата состоялись с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа стартовали игры плей-офф. Ожидалось, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября, но бойкот в НБА сдвинул сроки на три дня. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября, однако сроки могут сдвинуться в зависимости от степени затянутости той или иной серии второго раунда плей-офф. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.