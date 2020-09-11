Кевин Дюрант объяснил, почему не подписал контракт с «Никс»

Форвард «Бруклин Нетс», двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант признался, что не хотел слишком большого внимания к своей персоне, поэтому в межсезонье-2019 не перешёл из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Никс», выбрав для продолжения карьеры номинально второй клуб Нью-Йорка.
«Я не хотел быть спасителем „Никс“ или Нью-Йорка,. Меня не волновало то, что я стану королём Нью-Йорка. Это меня никогда не трогало. Меня не волновало, что я буду на Бродвее. Я просто хотел играть в баскетбол, а затем лечь на кровать и расслабиться. И это воплощает в себе „Бруклин“. Когда вы приходите на наши игры, то не видите там шоу. Никакой Мекки баскетбола „Мэдисон Сквер Гарден“ и тому подобных вещей. Мы просто собираемся построить что-то новое в „Бруклине“, — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
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