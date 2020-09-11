Эксперт: Адетокунбо — не Пиппен, которому нужен Джордан. Яннис — Шак, ищущий своего Коби

Эксперт ESPN Макс Келлерман высказал мнение о карьере форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который в этом сезоне вместе с командой вылетел на стадии полуфинала Восточной конференции НБА по итогам серии с «Майами Хит» (1:4).



«Яннис — это не Скотти Пиппен, который ищет своего Майкла Джордана, Адетокунбо — это Шакил О'Нил, ищущий своего Коби Брайанта. Потому что даже Шак ничего не выиграл без пребывающих на пике карьеры Коби Брайанта или Дуэйна Уэйда. Шаку, одному из величайших «больших» в истории, требовался один из величайших атакующих защитников всех времён, чтобы выиграть хоть один титул. Когда он получал таких напарников, то выиграл в сумме четыре титула», — приводит слова Келлермана Fadeaway World.

Джефферсон: возможно, Яннис — это Пиппен. Ему нужен свой Джордан