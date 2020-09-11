Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эксперт: Адетокунбо — не Пиппен, которому нужен Джордан. Яннис — Шак, ищущий своего Коби

Эксперт: Адетокунбо — не Пиппен, которому нужен Джордан. Яннис — Шак, ищущий своего Коби
Баскетбол / НБА 0

Эксперт ESPN Макс Келлерман высказал мнение о карьере форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который в этом сезоне вместе с командой вылетел на стадии полуфинала Восточной конференции НБА по итогам серии с «Майами Хит» (1:4).

«Яннис — это не Скотти Пиппен, который ищет своего Майкла Джордана, Адетокунбо — это Шакил О'Нил, ищущий своего Коби Брайанта. Потому что даже Шак ничего не выиграл без пребывающих на пике карьеры Коби Брайанта или Дуэйна Уэйда. Шаку, одному из величайших «больших» в истории, требовался один из величайших атакующих защитников всех времён, чтобы выиграть хоть один титул. Когда он получал таких напарников, то выиграл в сумме четыре титула», — приводит слова Келлермана Fadeaway World.

Джефферсон: возможно, Яннис — это Пиппен. Ему нужен свой Джордан
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020