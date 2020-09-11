Журналист написал, что НБА стала неприятной из-за BLM, но позже удалил сообщение

Американский репортёр Крэйг Сэйгер-младший, сын известного в прошлом обозревателя Крэйга Сэйгера, опубликовал на своей странице в «Твиттере» сообщение, которое вызвало большой скандал.

«НБА стала неприятной. Это никак не связано со смертью моего отца, но это в полной мере имеет отношение к движению Black Lives Matter», — написал Сэйгер-младший.

С ним не согласилась его сестра Кэйси.

«Ты не смотрел НБА на протяжении лет. Зачем ты появился сейчас и распространяешь эту чушь. Что это вообще значит? И зачем впутывать в это отца», — написала Кэйси Сэйгер.

Сообщение Сэйгера вызвало бурную реакцию, и в итоге он удалил сообщение.

Напомним, Крэйг Сэйгер-старший был одним из самых известных обозревателей лиги, он скончался в 2016 году.