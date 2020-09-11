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«Молодой король». Бронни Джеймс забил впечатляющий данк-мельницу

«Молодой король». Бронни Джеймс забил впечатляющий данк-мельницу
Баскетбол / НБА 0

Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, забил эффектный данк-мельницу на тренировке.

Бронни опубликовал видео данка на своей странице в «Инстаграме» и написал: «Прогресс». Леброн Джеймс прокомментировал пост сына: «Молодой король».

Видео доступно на «Чемпионате»

15-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через 3-4 года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда.

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