ЦСКА разгромил «Автодор» и выиграл Кубок Невы

ЦСКА обыграл «Автодор» (93:67) на Кубке Невы и взял главный приз предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.

В составе ЦСКА лучшую результативность показали разыгрывающий Янис Стрелниекс (19 очков, 2 подбора, 2 передачи), атакующий защитник Дэрран Хиллиард (15 очков, 3 подбора) и центровой Никола Милутинов (14 очков, 5 подборов, 3 передачи).

В Кубке Невы принимали участие ЦСКА, «Зенит» и «Автодор». «Локомотив-Кубань» и УНИКС вынужденно отказались от участия в турнире из-за положительных тестов на коронавирус. В первом матче Кубка Невы ЦСКА обыграл «Зенит» (80:78).

Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА проведет 1 октября в гостях против «Барселоны». Чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.