В «Барселоне» оценили ситуацию в команде перед первым официальным матчем сезона

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс рассказал о состоянии команды в преддверии матча на Суперкубок страны, который станет для каталонцев первым официальным в сезоне.

«У Калатеса прекрасные перспективы, как и у команды в целом. Мы должны учиться играть, как команда, и мы в процессе. У нас было несколько дней, чтобы исправить то, что было неправильно сделано в матче с „Андоррой“. Самое важное — использовать каждый день, чтобы прогрессировать, учиться и привыкать к новой системе. Нужно больше дисциплины.

Команда мотивирована, мы хорошо работаем и хотим приложить максимум усилий в субботний вечер", — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.

Напомним, Ясикявичюс стал тренером «Барселоны» в нынешнее межсезонье.