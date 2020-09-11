Гомельский: шансы «Лейкерс» на титул выросли до 50%
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевать титул в нынешнем сезоне НБА. По словам специалиста, калифорнийцы в последнее время прибавили и вероятность их победы в сезоне выросла.
«В защите „Лос-Анджелес Лейкерс“ играют сейчас гораздо лучше, чем в регулярном чемпионате. Рондо на площадке организует переход от защиты к нападению и само позиционное нападение очень полезно. Наличие Леброна с его инициативными действиями очень помогает — ставит в тупик любую защиту. Другими словами „Лейкерс“ выглядят сильнее любой команды с Востока. А в серии с „Клипперс“ определится чемпион.Так что шансы выросли до 50 процентов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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