Итудис прокомментировал победу ЦСКА на «Кубке Невы»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды на «Кубке Невы», отметив, что в матче с «Автодром» команда использовала опыт, полученный в противостоянии с «Зенитом».

«Поздравляю команду с победой. Сегодня я руководил командой иначе, чем вчера, у нас была другая ротация, кто-то отдыхал больше. При этом мы сделали главные выводы после матча с «Зенитом» – лучше боролись за отскок и сумели не только сохранить 16 очков лидерства, полученные в третьей четверти, но и нарастить перевес.

Каждый, кто входил в игру показывал желание бороться. Скажем, Уилл Клайберн вышел на площадку только в третьей четверти и очень помог нам своим настроем. Как вы знаете, усердная работа и желание сражаться – это разные вещи. Работа закладывает базу. А желание бороться приводит к победам", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.