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Дабл-дабл Йокича и 26 очков Маррея помогли «Денверу» продлить серию с «Клипперс»

Дабл-дабл Йокича и 26 очков Маррея помогли «Денверу» продлить серию с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 111:105 и сократили отставание в серии – 2-3.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 36 очков и совершивший 9 подборов и 4 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс разыгрывающий Джамал Маррей, на счету которого 26 очков, 8 подборов и 7 передач. Дабл-даблом удалось отметиться сербскому центровому «Наггетс» Николе Йокичу – 22 очка, 14 подборов и 5 передач.

Следующая игра между «Денвером» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало – 20:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
12 сентября 2020, суббота. 01:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 111
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Джордж - 26, Моррис - 12, Беверли - 10, Харрелл - 6, Зубац - 5, Л. Уильямс - 4, Грин - 3, Шамет - 3, Джексон, Коффи, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
Денвер Наггетс: Маррей - 26, Йокич - 22, Миллсэп - 17, Моррис - 12, Грант - 10, Портер - 7, Харрис - 7, Пламли - 6, Крэйг - 4, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Чанчар
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