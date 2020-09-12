Дабл-дабл Йокича и 26 очков Маррея помогли «Денверу» продлить серию с «Клипперс»

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся 5-й матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 111:105 и сократили отставание в серии – 2-3.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 36 очков и совершивший 9 подборов и 4 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс разыгрывающий Джамал Маррей, на счету которого 26 очков, 8 подборов и 7 передач. Дабл-даблом удалось отметиться сербскому центровому «Наггетс» Николе Йокичу – 22 очка, 14 подборов и 5 передач.

Следующая игра между «Денвером» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало – 20:00 мск.