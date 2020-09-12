«Торонто» проиграл серию «Бостону» и сложил с себя полномочия чемпиона НБА
В Орландо (штат Флорида, США) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:87 и выходом команды из Массачусетса в финал конференции.
Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов. Лучшей результативностью в составе «Рэпторс» отметился Фред Ванвлит, на счету которого 20 очков. Камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам сделал дабл-дабл: 13 очков, 11 подборов.
Таким образом, «Торонто Рэпторс» выбывает из текущего розыгрыша плей-офф и слагает с себя полномочия чемпиона НБА. В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» сыграет с «Майами Хит».
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