Игрока «Хьюстона» дисквалифицировали до конца сезона

Форвард «Хьюстон Рокетс» Дэньюэл Хауз дисквалифицирован до конца сезона-2019/2020 и не примет участия в матчах текущего розыгрыша плей-офф лиги, сообщает ESPN.

Такое решение руководство НБА приняло после расследования, которое показало, что Хауз привел в свой номер в «пузыре» постороннего человека, который находился там в течение продолжительного времени. Ранее СМИ сообщали, что речь идёт о девушке, которая делает игрокам тесты на коронавирус, и что Хауз провёл с ней ночь. Правила лиги позволяют приводить в «пузырь» только близких родственников.

На данный момент Хауз уже покинул лагерь в Орландо, при этом он отрицал факт нарушения санитарных правил НБА. Другие игроки «Рокетс» не участвовали в инциденте.

«Хьюстон» уступает «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинальной серии Западной конференции со счётом 1-3.