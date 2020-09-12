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Пол Джордж высказался о Кавае Леонарде после проигрыша «Денверу»

Пол Джордж высказался о Кавае Леонарде после проигрыша «Денверу»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж отметил высокую степень зависимости команды от Кавая Леонарда после проигрыша в пятом матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:111, 3-2).

«Да, Кавай однозначно самый успешный игрок в этой команде. Он прошел через важные матчи. Я тоже прошел через это, но не в такой степени, как он. Так что мы полагаемся на парня с таким огромным опытом. Он знает что делать. У „Клипперс“ всё равно равноправная команда, но мы становимся намного сильнее из-за того, что наш лидер — парень, на которого мы можем опираться и знаем, что с нами всё будет в порядке. Мы останемся сплочёнными, будем сохранять спокойствие и подготовимся к шестому матчу серии», — приводит слова Джорджа ASAP Sports.

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