Док Риверс объяснился после провальной игры с «Наггетс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс рассказал о причинах проигрыша команды в пятом матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:111, 3-2).

«Нужно отдать должное сопернику. Они продолжали бороться за победу в этой серии. Не думаю, что мы сделали то же самое. Подведу итог. Мы играли с чрезмерным акцентом на защите. Просто перестали двигать мяч в нападении должным образом. Ещё раз отдаю должное „Наггетс“. Они держатся за счёт того, что играют жёстко. Будто знают, что результат никуда не уйдёт от них. Нужно считаться с „Денвером“. Они остаются в игре. Мы лидировали — 3-1 и могли закрыть серию, но не сделали этого. Теперь нужно хорошо подготовиться к шестому матчу», — цитирует Риверса ASAP Sports.